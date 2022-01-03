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Молодой мужчина погиб, выпав из окна 19-этажного дома в Новосибирске
Происшествия
Молодой мужчина погиб, выпав из окна 19-этажного дома в Новосибирске
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Новосибирск, 3 января. Молодой мужчина погиб в результате падения с высоты многоэтажного жилого дома в Калининском районе.

Инцидент произошел в ночное время на улице Гребенщикова, 1. Тело мужчины нашли на тротуаре спустя несколько часов после происшествия.

По данным АиФ-Новосибирск, погибшему было всего 20 лет. При себе у молодого человека был военный билет. Очевидцы считают, парень выпал из квартиры верхнего этажа. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее новосибирские следователи нашли виновного в гибели 35-летнего жителя Куйбышева, израненное ножом тело мужчины выбросили с балкона пятиэтажки. Обвинение предъявлено ранее судимому за аналогичное преступление 39-летнему местному жителю.

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новосибирск тело падение с высоты
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