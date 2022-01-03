Молодой мужчина погиб, выпав из окна 19-этажного дома в Новосибирске

Новосибирск, 3 января. Молодой мужчина погиб в результате падения с высоты многоэтажного жилого дома в Калининском районе.

Инцидент произошел в ночное время на улице Гребенщикова, 1. Тело мужчины нашли на тротуаре спустя несколько часов после происшествия.

По данным АиФ-Новосибирск, погибшему было всего 20 лет. При себе у молодого человека был военный билет. Очевидцы считают, парень выпал из квартиры верхнего этажа. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее новосибирские следователи нашли виновного в гибели 35-летнего жителя Куйбышева, израненное ножом тело мужчины выбросили с балкона пятиэтажки. Обвинение предъявлено ранее судимому за аналогичное преступление 39-летнему местному жителю.