Жительница Новосибирска издевалась над собакой во время прогулки

Новосибирск, 2 января. Жестокое обращение девушки с маленькой собачкой попало на видео в Первомайском районе.

Инцидент произошел на улице Марии Ульяновой, 20. На кадрах видно, как хозяйка собаки маленькой породы с силой бросает животное перед собой, потом подбирает за заднюю ногу и уносит головой вниз. Автор видео сообщает, что девушка издевалась над собственным питомцем, которого вывела выгулять.

Пользователи социальных сетей настаивают на привлечении девушки к ответственности за жестокое обращение с животными, зоозащитники и полиция занялись ее поиском.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее кинолог Анатолий Котенко поделился с ФАН профессиональными советами, как избежать нападения бездомных собак на улице и не вырастить пса-убийцу у себя дома.