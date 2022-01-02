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Жительница Новосибирска издевалась над собакой во время прогулки

  /   Обновлено: 02 января 2022 16:37
Происшествия
Жительница Новосибирска издевалась над собакой во время прогулки
Pr Scr vk.com  /  Подслушано Первомайка

Новосибирск, 2 января. Жестокое обращение девушки с маленькой собачкой попало на видео в Первомайском районе.

Инцидент произошел на улице Марии Ульяновой, 20. На кадрах видно, как хозяйка собаки маленькой породы с силой бросает животное перед собой, потом подбирает за заднюю ногу и уносит головой вниз. Автор видео сообщает, что девушка издевалась над собственным питомцем, которого вывела выгулять.

Пользователи социальных сетей настаивают на привлечении девушки к ответственности за жестокое обращение с животными, зоозащитники и полиция занялись ее поиском.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее кинолог Анатолий Котенко поделился с ФАН профессиональными советами, как избежать нападения бездомных собак на улице и не вырастить пса-убийцу у себя дома.

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новосибирск зоозащитники собаки жестокое обращение с животными
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