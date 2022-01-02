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Два человека пострадали в ДТП в Новосибирске
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 2 января. Дорожная авария с двумя пострадавшими произошла в Дзержинском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, в происшествии пострадали двое молодых мужчин 1996 и 1997 годов рождения. Оба госпитализированы с травмами головы и лица.

Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе в 22:45 по местному времени 1 января. Toyota Platz оказался на пути Toyota Cresta при попытке выполнить поворот на улицу Фрунзе.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля Toyota Platz, доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «ушибленная рана лобной области», и пассажир автомобиля Toyota Cresta, мужчина 1997 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «перелом верхней челюсти», — уточнили ФАН в ГИБДД.

Ранее водитель Subaru Forester пострадал в ДТП со снегоуборочным самосвалом в Калининском районе. Водитель грузовика пытался переехать улицу Мясникова, не пропустив транспортный поток.

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