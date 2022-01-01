МВД опровергло сведения о несвоевременной реакции на «танцующего» убийцу в Новосибирске

Новосибирск, 1 января. Сведения, что сотрудниками полиции в Новосибирске якобы несвоевременно были организованы оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, не являются достоверными, информировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейскими были проанализированы записи с камер видеонаблюдения, в течение нескольких часов установлена личность злоумышленника и его близкий круг знакомых и родственников, сообщили в ведомстве. Оперативники шли по следу злоумышленника, отслеживая его путь передвижения, организовывали засады в локациях его возможного появления.

25-летний мужчина подкараулил свою бывшую девушку, с которой жил какое-то время вместе, и нанес ей не менее пяти ножевых ранений. После этого станцевал перед камерой видеонаблюдения. Жертва скончалась до приезда медиков.

Позднее в Telegram-канале «Readovka» появилась информация о том, что сотрудниками полиции в Новосибирске якобы несвоевременно начаты необходимые мероприятия. Эти данные не соответствуют действительности, подчеркнули сотрудники полиции.