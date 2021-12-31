Новый год пришел в Кемерово, Абакан, Норильск, Красноярск и Новосибирск

Новосибирск, 31 декабря. Новый 2022 год продолжает свой путь по российским регионам. Жители Новосибирска, Кемерово, Норильска и многих других городов встретили праздник в 20:00 по московскому времени.

Россияне, живущие по новосибирскому времени уже прослушали новогоднее обращение президента России Владимира Путина и поздравили друг друга под бой курантов. Помимо названных выше городов, 2022 год пришел в Абакан, Барнаул и Горно-Алтайск.

Кроме того, главный праздник года уже наступил в Дудинке, Красноярске и Новокузнецке. Поднять бокал за наступление Нового года также получили возможность жители Кызыла, Томска и Хатанги.

До прихода Нового года в столицу остается еще четыре часа. Последними среди россиян праздник встретят жители Калининградской области. Первыми же в 2022 году оказались проживающие на Камчатке и Чукотке.