Студентов РАНХиГС эвакуировали из здания вуза в Новосибирске из-за пожара

Новосибирск, 30 декабря. Экстренная эвакуация студентов и преподавателей РАНХиГС произошла из-за пожара в подвале учебного корпуса в Октябрьском районе.

Всего здание вуза покинуло 124 человека. К моменту прибытия спасателей первый этаж находился в дыму.

«В ходе разведки четырехэтажного здания огнеборцы обнаружили сильное задымление в подвале, где горел мусор на площади два квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение, после чего все посетители вернулись в учебный корпус», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области