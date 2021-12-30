Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 10:49
10:48
Наука
Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду
10:45
Общество
Ученый Розанов заявил, что у антипрививочников нет отвечающей за науку части мозга
10:42
Происшествия
Чиновника администрации Алушты задержали во время получения взятки в 300 тыс. рублей
10:41
Происшествия
Магистральный трубопровод прорвало в Оренбурге
10:37
Экономика
Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа
10:36
Экономика
Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
10:34
Шоу-бизнес
Янковский назвал подарком встречу с Пожарской на съемках «Чемпиона мира»
10:30
Происшествия
В Ярославле охранник поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке
10:30
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании петербурженки задержали спустя шесть лет
10:29
Политика
Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Студентов РАНХиГС эвакуировали из здания вуза в Новосибирске из-за пожара
Происшествия
Студентов РАНХиГС эвакуировали из здания вуза в Новосибирске из-за пожара
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 30 декабря. Экстренная эвакуация студентов и преподавателей РАНХиГС произошла из-за пожара в подвале учебного корпуса в Октябрьском районе.

Всего здание вуза покинуло 124 человека. К моменту прибытия спасателей первый этаж находился в дыму.

«В ходе разведки четырехэтажного здания огнеборцы обнаружили сильное задымление в подвале, где горел мусор на площади два квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение, после чего все посетители вернулись в учебный корпус», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Студентов РАНХиГС эвакуировали из здания вуза в Новосибирске из-за пожара
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Ранее спасательные подразделения Новосибирской области перевели на режим повышенной готовности из-за угрозы катастроф в период длинных выходных, с 30 декабря по 10 января.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Студентов РАНХиГС эвакуировали из здания вуза в Новосибирске из-за пожара
новосибирск эвакуация ранхигс
Комментировать