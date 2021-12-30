Ковидные госпитали закрывают в Новосибирской области из-за снижения заболеваемости

Новосибирск, 30 декабря. К основному профилю работы возвращаются Городская больница №3 и Обская центральная городская больница, ранее учреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали.

Решение принято на фоне ежедневного спада заражения коронавирусом и сокращением обращений пациентов с ОРВИ и пневмониями, рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

«Учитывая такую некоторую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении деятельности двух стационаров к их профильной работе. Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут прием профильных пациентов», — сообщила Елена Аксенова.

Ранее политолог Гаспарян назвал продолжение пандемии COVID-19 главным событием 2021 года. На фоне пандемии блекло выглядели даже новости об уходе с поста канцлера Германии Ангелы Меркель и обострении отношений между Израилем и Палестиной.