Спасательные подразделения Новосибирска переведены на режим повышенной готовности

Новосибирск, 30 декабря. На режим повышенной готовности переведены новосибирские подразделения МЧС из-за угрозы катастроф в период длинных выходных, с 30 декабря по 10 января.

Специалисты усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации из-за угрозы пожаров, ДТП и происшествий на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

«Для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий задействована группировка из 4864 человек личного состава и почти 2 000 единиц техники. Для контроля за обстановкой развернут оперативный штаб, опергруппы и резервная техника приведены в готовность быстрого ввода в строй по предназначению. Система оповещения населения проверена специалистами в полном объеме», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Особое внимание экстренных служб приковано к площадкам массового пребывания людей, всего в регионе их насчитывается 163.

Ранее из-за массовых сообщениях об угрозе минирования эвакуированы десятки торгово-развлекательных центров Новосибирска, экстренные службы проверили здания на наличие взрывчатки. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложного сообщения. Объекты вернулись к работе в обычном режиме.