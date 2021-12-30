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Антигололедный реагент «Бионорд» начнут массово применять на дорогах в Новосибирске
Общество
Антигололедный реагент «Бионорд» начнут массово применять на дорогах в Новосибирске
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Новосибирск, 30 декабря. Мэр Новосибирска сообщил о планах по увеличению объемов использования твердого антигололедного реагента «Бионорд» на дорогах города вместо пескосоляной смеси.

Для работы с гранулированным материалом будет закуплена линейка новой комбинированной техники, а старые машины пройдут переоснащение, сообщил Анатолий Локоть. По его словам, действующий автопарк ДЭУ не рассчитан для применения «Бионорда», техника рассыпает «Бионорд» в большем количестве, чем этого требуется. В целом, новый реагент в условиях Новосибирска показал себя эффективно, считает мэр.

Ранее жители Петербурга массово возмутились безграмотному использованию реагентов низкого качества, что может привести к серьезным экологическим потерям, включая порчу газонов.

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новосибирск локоть реагенты бионорд
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