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Массовая эвакуация ТРЦ проходит в Новосибирске из-за сообщения о взрывных устройствах

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 08:53
Происшествия
Массовая эвакуация ТРЦ проходит в Новосибирске из-за сообщения о взрывных устройствах
 /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Новосибирск, 30 декабря. Массовая эвакуация десятка торгово-развлекательных центров Новосибирска проводится из-за сообщения о минировании.

Волна сообщений об угрозе взрывов поступила до открытия торгово-развлекательных площадок. В настоящее время специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

«С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок. Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — прокомментировали ситуацию в антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Спецгруппы работают в «Ауре», «Ройял Парке», «Галерее», «Эдеме», «Континентах», «Сибирском моле» и других ТРЦ города.

Ранее несколько человек эвакуировали из лаборатории Сибирского университета потребительской кооперации, где произошла утечка опасного химического вещества.

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