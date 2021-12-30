Массовая эвакуация ТРЦ проходит в Новосибирске из-за сообщения о взрывных устройствах

Новосибирск, 30 декабря. Массовая эвакуация десятка торгово-развлекательных центров Новосибирска проводится из-за сообщения о минировании.

Волна сообщений об угрозе взрывов поступила до открытия торгово-развлекательных площадок. В настоящее время специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

«С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок. Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — прокомментировали ситуацию в антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Спецгруппы работают в «Ауре», «Ройял Парке», «Галерее», «Эдеме», «Континентах», «Сибирском моле» и других ТРЦ города.

Ранее несколько человек эвакуировали из лаборатории Сибирского университета потребительской кооперации, где произошла утечка опасного химического вещества.