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Жители Новосибирской области заявили о массовой гибели домашней птицы
Общество
Жители Новосибирской области заявили о массовой гибели домашней птицы
pixabay.com  /  berndfocken

Вспышка неизвестной болезни унесла поголовье домашних кур и гусей в Убинском районе Новосибирской области.

Как рассказали ФАН местные жители, массовый мор кур и гусей начался в июле и продолжался до ноября. Инфекция появилась на частных подворьях в нескольких южных поселениях. По внешним признакам болезнь напоминала птичий грипп, однако официальная причина остается неизвестной, ветеринары не смогли увезти на исследование зараженную птицу.

«Гребень становился синим, и птица погибала»

По рассказу жителей села Круглоозерного, эпидемия пришла в конце лета и унесла с собой целые подворья. Погибли домашние куры, бройлеры и инкубаторские гуси.

«Сначала заболели куры у соседей, потом больные появились в нашем дворе. Птица садилась на ноги, нахохливалась, гребень становился синим, на второй день она сдыхала. Каждый день гибло по три-четыре штуки. Одна неделя — и ничего не осталось, все сдохли, больше ста штук. Соседи то же самое рассказывают, не болели только утки», — рассказала ФАН жительница села Круглоозерного Галина.

По ее словам, похожие случаи происходили и за пределами Круглоозерного, в других деревнях района. Никто не понимал, как остановить падеж и что делать с мертвой птицей — кто-то сжигал в печках, кто-то закапывал в землю, но большинство просто вывозило свои потери за огороды, в лучшем случае складывая в мешки. Жители вспоминают, окрестности поселения были усыпаны перьями, падаль валялась повсюду, ее рвали на части собаки, кошки, вороны, ястребы и другие хищники.

Жители Новосибирской области заявили о массовой гибели домашней птицы
inform-ua.inf /

Ветеринары выявили у птицы сальмонеллез

Факт массового падежа домашней птицы корреспонденту ФАН подтвердили в местной администрации и в управлении ветеринарии Убинского района.

«По количеству погибшей птицы, по дворам не могу сказать, но это было по осени, ветстанция была в курсе. Проводили сход по этому вопросу. Говорят, это была инфекция. Наблюдалась гибель птицы — куры, гуси, а по какой причине, мне неизвестно», — сообщил глава местной администрации Алексей Гребенщиков.

По данным специалистов района, вспышки болезней произошли в соседних селах Круглоозерном и Суходолье. В первом поселении выяснить характер инфекции не удалось. Главный ветврач винит в произошедшем население, которое вовремя не сообщило специалистам об угрозе. Информацию передали, когда птица погибла и уже нечего было исследовать, заявили в ведомстве. А вот больную курицу из Суходолья ветеринары исследовали и обнаружили у нее бактерии сальмонеллеза.

«В Суходолье птицу отбирали, увозили на исследование, выявили кишечную палочку и сальмонеллез. Грипп птицы — отрицательный. Туда, откуда поступили обращения, выезжали специалисты, делали дезинфекцию дворов, дополнительную вакцинацию птицы», — рассказала по телефону корреспонденту ФАН руководитель Управления ветеринарии Убинского района Новосибирской области Людмила Кондакова.

Жители Новосибирской области заявили о массовой гибели домашней птицы
pixabay.com / PD
В управлении ветеринарии региона случаи массовой гибели птиц отрицают

Между тем в Управлении ветеринарии Новосибирской области на запрос ФАН о случившемся сообщили, что на территории Новосибирской области, включая Убинский район, случаев массовой гибели птиц от заразных болезней животных, в том числе от высокопатогенного гриппа птиц, не зарегистрировано. Кроме этого, в ведомстве считают регион благополучным по птичьему гриппу благодаря вакцинации домашней птицы в личных подворьях.

«На территории Новосибирской области складывается благополучная эпизоотическая обстановка по заразным болезням животных, которые могут повлечь массовую гибель птицы», — сообщил ФАН заместитель начальника управления Владимир Гоппе.

Жители Новосибирской области заявили о массовой гибели домашней птицы
pixabay.com / cocoparisienne
Жители глубинки опасаются повторения ситуации

Неоднозначные оценки ситуации в Убинском районе ставят под сомнение неусыпность санэпидемиологического контроля в регионе. Жители сел не чувствуют себя защищенными и опасаются повторения ситуации в следующем году. Урон, который нанесла неустановленная инфекция, для некоторых владельцев личного хозяйства оказался непоправимым, люди пережили настоящий кошмар и фактически лишились всех запасов мяса на зиму.

Эксперты считают, в следующем году вспышки можно избежать, если специалисты вакцинируют всю птицу. При этом владельцам птицы советуют критически оценивать заявления продавцов о вакцинации молодняка и вакцинировать цыплят и гусят поголовно самостоятельно. Вакцина против птичьего гриппа бесплатная и доступна в неограниченном количестве.

Ранее новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа разновидности H5N6 зафиксировали китайские медики. Инфицированным оказался 68-летний мужчина, владелец небольшой птичьей фермы. Состояние мужчины расценивается врачами как критическое.

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птичий грипп новосибирская область сальмонеллез гибель птицы
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