Утечка опасного металла произошла в лаборатории СибУПК, эвакуировано три человека

Новосибирск, 29 декабря. В лаборатории Сибирского университета потребительской кооперации произошла утечка опасного химического вещества.

Экстренная ситуация произошла во время проведения опытов с металлическим натрием. В ходе учебного эксперимента студенты нарушили порядок обращения с горючим и взрывоопасным веществом, заведующей лаборатории пришлось вызвать спасателей. Утечка могла спровоцировать взрыв или пожар.

«При проведении опытов был нарушен порядок хранения данного металла, его поместили не в ту емкость и залили карасином. Специалисты проверили помещение, в данный момент никакой опасности нет», — сообщил ФАН Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной информации, из помещения вуза было эвакуировано три человека.

Ранее в МЧС назвали предварительную причину обрушения кровли производственного здания шоколадной фабрики в Бердске. Скорее всего, авария стала результатом внутренних строительно-монтажных работ.