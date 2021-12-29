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Грузовой поезд насмерть сбил перебегавшую через пути новосибирскую пенсионерку
Происшествия
Грузовой поезд насмерть сбил перебегавшую через пути новосибирскую пенсионерку
 /  Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Новосибирск, 29 декабря. 67-летняя жительница города Оби погибла под утренним поездом на железнодорожной станции «Аэрофлот».

Трагический инцидент произошел около семи часов утра, женщина пыталась перебежать через железнодорожные пути перед товарным поездом.

«Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но наезд предотвратить не представилось возможным, женщина была задета выступающими частями локомотива. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По факту случившегося проводится комплексная проверка действий локомотивной бригады и должностных лиц РЖД, ответственных за обеспечение безопасности людей на территории железной дороги.

Ранее 35-летняя жительница города Болотное выжила после наезда грузового поезда. Женщина оказалась в колее железнодорожного пути.

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