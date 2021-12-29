Водителя Subaru Forester зажало под КАМАЗом в Новосибирске, появилось видео

Новосибирск, 29 декабря. Водитель Subaru Forester пострадал в ДТП с самосвалом в Калининском районе.

Столкновение автомобилей произошло на улице Мясникова, 3 в 12:16 по местному времени. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора одного из участников аварии. На кадрах видно, как коммунальная машина перегораживает движение транспорта поперек улицы и притормаживает, в этот момент под кабину влетает легковушка.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Subaru Forester 1983 года рождения, который с травмой головы госпитализирован в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее годовалый ребенок получил травмы в массовом ДТП на Димитровском мосту. Авария с четырьмя автомобилями произошла из-за заноса Toyota Mark II при перестроении в другой ряд.