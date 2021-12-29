Директора сети супермаркетов в Новосибирске обвинили в налоговых махинациях на 173 млн

Новосибирск, 29 декабря. Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 173 млн рублей директором ООО «Ритейл Центр».

Дело 52-летнего бизнесмена будет рассматриваться в Октябрьском районном суде города Новосибирска.

По версии следствия, руководитель компании использовал для уклонения от налогов на добавленную стоимость подконтрольное юридическое лицо, с которым вел фиктивную деятельность о поставках товаров.

«В период с 30.09.2016 по 01.06.2018 годы он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. За четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 173 млн рублей», — рассказали ФАН в региональном управлении СКР.

Вину в совершении инкриминируемого преступления бизнесмен не признает. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Торговая компания ООО «Ритейл Центр» зарегистрирована в Новосибирске в 2015 году и занималась в основном розничной продажей товаров широкого потребления и продуктов, включая алкогольные напитки и табачные изделия в сети известных супермаркетов. В настоящее время юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

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