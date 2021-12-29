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Директора сети супермаркетов в Новосибирске обвинили в налоговых махинациях на 173 млн
Происшествия
Директора сети супермаркетов в Новосибирске обвинили в налоговых махинациях на 173 млн
pixabay.com  / 

Новосибирск, 29 декабря. Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 173 млн рублей директором ООО «Ритейл Центр».

Дело 52-летнего бизнесмена будет рассматриваться в Октябрьском районном суде города Новосибирска.

По версии следствия, руководитель компании использовал для уклонения от налогов на добавленную стоимость подконтрольное юридическое лицо, с которым вел фиктивную деятельность о поставках товаров.

«В период с 30.09.2016 по 01.06.2018 годы он необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. За четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 173 млн рублей», — рассказали ФАН в региональном управлении СКР.

Вину в совершении инкриминируемого преступления бизнесмен не признает. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Торговая компания ООО «Ритейл Центр» зарегистрирована в Новосибирске в 2015 году и занималась в основном розничной продажей товаров широкого потребления и продуктов, включая алкогольные напитки и табачные изделия в сети известных супермаркетов. В настоящее время юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил россиянам о случаях, когда можно не платить налог с продажи личного автомобиля.

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Все новости / Происшествия / Директора сети супермаркетов в Новосибирске обвинили в налоговых махинациях на 173 млн
новосибирск налоги уклонение от уплаты налогов
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