Крупного наркоторговца задержали в Новосибирске при попытке сбыта веществ

Новосибирск, 29 декабря. 26-летнего торговца синтетическими наркотиками задержали полицейские в лесополосе Заельцовского района, наркосбытчик попался во время оборудования тайника с запрещенными веществами.

Ранее неоднократно судимый мужчина планировал подзаработать на интернет-продажах пяти видов наркотических средств.

«По предварительным данным, злоумышленник приобрел оптовые партии наркотиков, после чего расфасовал их, чтобы сбыть через тайники-закладки. При личном досмотре, а также в ходе осмотра жилища задержанного обнаружено пять видов наркотических средств — метамфетамин, метадон, мефедрон, а-pvp, гашиш. Общая масса изъятого составила более 1,2 килограмма», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Расследование продолжается.

Ранее новосибирские оперативники наркоконтроля задержали оптового межрегионального наркокурьера и фасовщика регионального склада запрещенных веществ. В автомобиле подозреваемого оказалась партия наркотиков весом больше 4,5 килограмма, еще почти такой же пакет вещества изъяли из тайника в одном из районов области.