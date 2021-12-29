Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 10:27
10:24
Армия
Ростех завершит госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» в начале 2022 года
10:24
Экономика
Минпромторг: первая заявка на инвестконтракт по электрокарам ожидается в январе
10:21
Происшествия
Житель Ростовской области погиб при пожаре в частном доме
10:21
Общество
Врач Малиновская назвала мандарины и капусту полезными для профилактики авитаминоза
10:20
Общество
Амурчанка победила во всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»
10:20
Шоу-бизнес
Венсан Кассель с молодой женой проведут новогодние праздники в Бразилии
10:18
Общество
Ванга предсказала пугающее событие 2 февраля 2022 года
10:17
Экономика
Мантуров назвал небольшой вероятность повышения утильсбора в 2022 году
10:16
Шоу-бизнес
Бородина похвасталась роскошными подарками для дочери Теоны
10:16
Армия
Пентагон оставил авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крупного наркоторговца задержали в Новосибирске при попытке сбыта веществ

Происшествия
Крупного наркоторговца задержали в Новосибирске при попытке сбыта веществ
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 29 декабря. 26-летнего торговца синтетическими наркотиками задержали полицейские в лесополосе Заельцовского района, наркосбытчик попался во время оборудования тайника с запрещенными веществами.

Ранее неоднократно судимый мужчина планировал подзаработать на интернет-продажах пяти видов наркотических средств.

«По предварительным данным, злоумышленник приобрел оптовые партии наркотиков, после чего расфасовал их, чтобы сбыть через тайники-закладки. При личном досмотре, а также в ходе осмотра жилища задержанного обнаружено пять видов наркотических средств — метамфетамин, метадон, мефедрон, а-pvp, гашиш. Общая масса изъятого составила более 1,2 килограмма», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Крупного наркоторговца задержали в Новосибирске при попытке сбыта веществ
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Расследование продолжается.

Ранее новосибирские оперативники наркоконтроля задержали оптового межрегионального наркокурьера и фасовщика регионального склада запрещенных веществ. В автомобиле подозреваемого оказалась партия наркотиков весом больше 4,5 килограмма, еще почти такой же пакет вещества изъяли из тайника в одном из районов области.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Крупного наркоторговца задержали в Новосибирске при попытке сбыта веществ
новосибирск наркоторговля сбыт наркотиков
Комментировать