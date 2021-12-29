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Незаконную АЗС с дешевым автомобильным топливом снесли в Новосибирске
Происшествия
Незаконную АЗС с дешевым автомобильным топливом снесли в Новосибирске
pixabay.com  /  wilhei

Новосибирск, 29 декабря. Гараж, оборудованный под автозаправочную станцию, снесли в Октябрьском районе.

Подпольная АЗС работала на улице Выборной на муниципальном участке земли. Торговля автомобильным бензином марок «АИ-92» и «АИ-95» неизвестного происхождения велась по бросовым ценам прямо из пластиковой тары, размещенной в обычном металлическом контейнере. Услугами автозаправки пользовались таксисты и водители пассажирского транспорта города.

На предупреждения мэрии о незаконном занятии участка владелец не реагировал, в результате самовольный объект снесли.

«Сопутствующие нарушения  — у топлива нет сопроводительных документов, убедиться в его качестве потребитель не может. Особую тревогу вызывает способ реализации и кустарное оборудование, никаких норм и требований безопасности на таких объектах не соблюдают, поэтому мы привлекли пожарно-спасательную службу для оказания содействия на случай, если будет возгорание», — рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Яков Чагин.

Он также обратил внимание, что владелец нелегальной автозаправки для уклонения от крупных штрафов не имел действующей регистрации бизнеса.

Всего, по данным мэрии, на территории Октябрьского района размещены еще семь подобных объектов, их снос запланирован на 2022 год. До этого момента горожан призывают не пользоваться услугами кустарных заправок во избежание несчастных случаев и вреда имуществу.

Ранее власти Новосибирской области объявили о тотальной проверке законности размещения АЗС в жилых кварталах города после взрыва на газовой станции в Октябрьском районе.

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