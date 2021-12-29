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Новосибирский предприниматель заплатит за восстановление срубленной под парковку аллеи
Общество
Новосибирский предприниматель заплатит за восстановление срубленной под парковку аллеи
gov.spb.ru  /  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Новосибирск, 29 декабря. Мэрия Новосибирска нашла виновного в вырубке аллеи из 33 деревьев под парковку в центре города.

Аллею из десятков деревьев возле строящегося торгового центра на улице Кропоткина, 118 снес индивидуальный предприниматель. Бизнесмену было выдано разрешение на снос шести старых деревьев, еще 27 насаждений нуждались в омолаживающей обрезке. Но он спилил все деревья. На этом месте планируется строительство парковки.

«Принято решение, что предприниматель оплатит восстановительную стоимость зеленых насаждений и разработает проект благоустройства территории с посадкой крупномерных деревьев вдоль всего парковочного пространства. Работы должны быть выполнены до 01.05.2022 года», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Городские деревья вырубили напротив строящегося торгового центра «Квадрат» в Калининском районе днем 23 декабря через дорогу от готовящегося к открытию торгового здания. Первыми на проблему обратили внимание жители жилмассива, после общественного резонанса ситуацией заинтересовался мэр Анатолий Локоть.

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новосибирск вырубка деревьев зеленые зоны
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