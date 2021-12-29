Названа предварительная причина обрушения цеха на шоколадной фабрике в Бердске

Новосибирск, 29 декабря. Бетонное перекрытие кровли обрушилось в производственном цехе шоколадной фабрики в Бердске из-за строительных нарушений.

По предварительной информации, авария стала результатом внутренних строительно-монтажных работ, рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел на фабрике «Шоколадная страна» в конце рабочего дня 28 декабря. Железо-бетонное перекрытие рухнуло в неработающем цехе на улице Химзаводской. Пострадавших и погибших на месте происшествия не оказалось.