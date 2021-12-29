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Названа предварительная причина обрушения цеха на шоколадной фабрике в Бердске
Происшествия
Названа предварительная причина обрушения цеха на шоколадной фабрике в Бердске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Новосибирск, 29 декабря. Бетонное перекрытие кровли обрушилось в производственном цехе шоколадной фабрики в Бердске из-за строительных нарушений.

По предварительной информации, авария стала результатом внутренних строительно-монтажных работ, рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел на фабрике «Шоколадная страна» в конце рабочего дня 28 декабря. Железо-бетонное перекрытие рухнуло в неработающем цехе на улице Химзаводской. Пострадавших и погибших на месте происшествия не оказалось.

Названа предварительная причина обрушения цеха на шоколадной фабрике в Бердске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

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обрушение строительство бердск производственный цех
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