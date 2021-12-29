Крупный пожар потушен в кафе в центре Новосибирска

Новосибирск, 29 декабря. Новосибирские огнеборцы ликвидировали пожар в помещении чайханы «Зам-Зам» в Центральном районе.

Возгорание произошло в здании кафе национальной таджикской кухни на улице Фрунзе, 59/3 поздно вечером накануне, никто из людей не пострадал.

«В 22:04 по местному времени открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. В результате происшествия огнем повреждены вентиляционное оборудование, мебель и предметы отделки на общей площади 20 квадратных метров. Причину случившегося установят дознаватели МЧС России. На реагирование привлекались 30 человек и 9 единиц техники», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.