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Обратный отсчет времени запустили в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею
Общество
Обратный отсчет времени запустили в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею
 /  Правительство Новосибирской области

Новосибирск, 26 декабря. Отсчет времени до начала Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой начали в Новосибирске, часы в виде хоккейной площадки установили на главной площади города в Театральном сквере.

Торжественный запуск часов обратного отсчета прошел одновременно в Новосибирске и Омске. Первые матчи состоятся ровно через год — 26 декабря 2022 года. Прибор уже отсчитывает дни, часы и минуты до знаменательного события в мире спорта.

«Сегодня все новосибирцы наполнены ожиданием новогодних праздников. Но ровно через год эмоции нас будут переполнять троекратно, потому что в следующем году Новосибирск будет встречать любимый праздник в статусе новогодней столицы России. Ну и, конечно же, мы будем в предвкушении грандиозного хоккейного праздника — Чемпионата мира среди молодежных команд. Впереди много работы, и мы сделаем все, чтобы грандиозные праздники следующего года прошли на "отлично"», – заявил на церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Обратный отсчет времени запустили в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею
Правительство Новосибирской области
Ранее легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов рассказал в беседе с ФАН, как жилось спортсменам в СССР и была ли его гибель неизбежна.

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новосибирск хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой
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