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Деды Морозы со Снегурочкой голышом пробежали по Новосибирску
Общество
Деды Морозы со Снегурочкой голышом пробежали по Новосибирску
 /  Венера Ким

Новосибирск, 26 декабря. Ежегодный марафон «моржей» в экстремально легких новогодних нарядах состоялся в левобережной части города.

Любители зимнего закаливания по традиции отметили последние выходные уходящего года трехкилометровым марафоном в купальниках. Группа экстремалов совершила пробежку по проспекту Карла Маркса, раздавая прохожим конфеты и веселые поздравления, а после окунулась в проруби.

Деды Морозы со Снегурочкой голышом пробежали по Новосибирску
Венера Ким

«Мы старались зарядить горожан новогодним настроением, угощали их конфетами. Погода теплая стояла, чувствовали себя комфортно, никто никого не поторапливал и не замерз. От старта до финиша бежали десять человек, еще столько же присоединились по ходу марафона», — рассказал ФАН организатор акции и руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.

В старте забега Дедов Морозов приняла участие одна Снегурочка, еще несколько спутниц присоединились на финише. Всего в мероприятии приняли участие около двадцати человек в возрасте от 25 до 50 лет. Столбик термометра в этот день показывал -8°C.

Деды Морозы со Снегурочкой голышом пробежали по Новосибирску
Венера Ким

«Акция проходит двенадцатый год подряд, она призвана обратить внимание на здоровый образ жизни и показать горожанам, что закаляться можно не только окунаясь в ледяную воду, но и принимая такие воздушные ванны в движении», — добавил Горюнов.

Год назад новосибирские моржи совершили этот марафон при 35-градусном морозе. Он стал рекордно холодным за всю историю новогодних забегов. До этого самыми экстремальными считались условия 2016 года, когда спортсменам пришлось бежать при температуре ниже -30 градусов.

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