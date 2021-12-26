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Неизвестные спилили в Новосибирске две городские елки
Происшествия
Неизвестные спилили в Новосибирске две городские елки
pixabay.com  / 

Новосибирск, 26 декабря. Две живые ели похитили под покровом ночи в Ленинском и Центральном районах города.

За одну ночь деревьев не досчитались на территории микрорайона «Ясный Берег» и у здания на Красном проспекте, 73, сообщает новосибирский паблик «АСТ-54». Оба похищения попали на видео очевидцев.

Одно дерево спилили прямо из кашпо у входа в ресторана Filet, его высота была не больше 150 см.

Второе дерево на вид было ростом не менее двух метров и украшало территорию жилого дома. За ним похититель приехал на автомобиле. Полиция проводит проверку.

Ранее порывом ветра повалило главную новогоднюю елку Венгеровского района, дерево пришлось заменить на новое.

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