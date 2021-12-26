В Новосибирске барбер пожертвовал дневную выручку приюту для собак

Новосибирск, 26 декабря. Барбер и волонтер Антон Маслов запустил благотворительную акцию. Он отдал дневной заработок приюту для бездомных животных. Об этом сообщают местные СМИ.

Молодой человек анонсировал проведение мероприятия на своей странице в социальной сети. Целый день он оказывал услуги своим клиентам в пользу питомцев, оказавшихся в приюте.

«Я закрыл специально день, свое расписание, чтобы ребята могли записаться онлайн. То есть люди знают, куда они приходят в этот день, и знают, что они помогают животным», — отметил Маслов.

Собранные 17 тысяч рублей он потратит на то, чтобы купить корм для собак. Мужчина подчеркнул, что собирается проводить такую акцию каждый месяц. Не остались равнодушными и другие новосибирцы. Так, девушка отправила вырученные с проведенных фотосессий средства благотворительному заведению.

Федеральная акция «Добромобиль ГАЗель NN» стартовала по всей России, информирует телеканал «360». При помощи таких машин подарки получат те, кто нуждается в поддержке.