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В Новосибирске барбер пожертвовал дневную выручку приюту для собак

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 09:17
Общество
В Новосибирске барбер пожертвовал дневную выручку приюту для собак
Приют для собак «Друг» в Сыктывкаре

Новосибирск, 26 декабря. Барбер и волонтер Антон Маслов запустил благотворительную акцию. Он отдал дневной заработок приюту для бездомных животных. Об этом сообщают местные СМИ.

Молодой человек анонсировал проведение мероприятия на своей странице в социальной сети. Целый день он оказывал услуги своим клиентам в пользу питомцев, оказавшихся в приюте.

«Я закрыл специально день, свое расписание, чтобы ребята могли записаться онлайн. То есть люди знают, куда они приходят в этот день, и знают, что они помогают животным», — отметил Маслов.

Собранные 17 тысяч рублей он потратит на то, чтобы купить корм для собак. Мужчина подчеркнул, что собирается проводить такую акцию каждый месяц. Не остались равнодушными и другие новосибирцы. Так, девушка отправила вырученные с проведенных фотосессий средства благотворительному заведению.

Федеральная акция «Добромобиль ГАЗель NN» стартовала по всей России, информирует телеканал «360». При помощи таких машин подарки получат те, кто нуждается в поддержке.

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