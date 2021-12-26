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Жители Новосибирска пожаловались на смертельно опасную горку
Происшествия
Жители Новосибирска пожаловались на смертельно опасную горку
wikipedia.org  /  Jeff the quiet / Public Domain

Новосибирск, 26 декабря. Новосибирская ребятня устроила массовое катание на снежном склоне у проезжей части в Дзержинском районе.

Импровизированная горка появилась возле ТЦ «Сибирский мол» накануне вечером и поразила очевидцев, школьники скатывались буквально под проезжающие машины.

Ролик попал в Сеть и вызвал широкий общественный резонанс, горожане обвинили в происходящем новые требования к горкам, из-за которых в городе почти не осталось мест для детского катания. Правила изменили в 2019 году из-за появления разнообразного инвентаря для спуска. Условия безопасного строительства и эксплуатации горок содержатся в ГОСТ Р 56987-2016.

Ранее школьник Мурманской области попал под колеса грузовика, скатившись с горки, которая вела к проезжей части. 

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