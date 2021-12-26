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Годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП в Новосибирске
Происшествия
Годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 26 декабря. Маленький ребенок получил травмы в массовом ДТП на Димитровском мосту.

Дорожное происшествие с участием четырех автомобилей произошло в 19:45 по местному времени накануне. При перестроении в средний ряд автомобиль Toyota Mark II занесло, и он ударился в попутный Toyota RAV4, который отбросило на встречную полосу, где произошло второе столкновение с Toyota Auris и еще одним Toyota RAV4.

«В результате ДТП пострадал один человек, пассажир автомобиля Toyota Auris, девочка 2020 года рождения, которая находилась на заднем сидении автомобиля в детском кресле. Доставлена в Городскую клиническую больницу №34, диагноз уточнятся», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее двухлетний ребенок на санках попал под колеса внедорожника Mitsubishi Pajero во дворе жилого дома в Ленинском районе. С места происшествия мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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