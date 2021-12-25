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Педофила из Новосибирска приговорили к 14,5 года колонии за 27 изнасилований ребенка
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Педофила из Новосибирска приговорили к 14,5 года колонии за 27 изнасилований ребенка
Происшествия
Педофила из Новосибирска приговорили к 14,5 года колонии за 27 изнасилований ребенка
pxhere.com  / 

Новосибирск, 25 декабря. 59-летнего педофила из Новосибирска отправили в колонию на 14,5 года за многолетние преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка.

Жителя Первомайского района признали виновным в совершении 27 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Жертвой насильника стала несовершеннолетняя дочь семьи его знакомых. Девочке не было и 14 лет, жестоким истязаниям дяди она подвергалась на протяжении нескольких лет. Мужчина пользовался беспомощным состоянием ребенка и применял насилие.

«В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний фигурант по делу не признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года. Также с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей», — сообщили в региональном СКР.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Речь идет о наказании для лиц, которые ранее были судимы за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие в отношении двух и более детей.

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