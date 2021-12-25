Пьяная сибирячка выжила под колесами грузового поезда

Новосибирск, 25 декабря. 35-летняя жительница города Болотное попала под грузовой поезд.

Несчастный случай произошел в районе станции Болотное Новосибирской области днем накануне. Женщина оказалась в колее железнодорожного пути перед приближающимся поездом и не реагировала на сигналы машиниста. Локомотив не успел остановиться.

«Чтобы избежать столкновения с человеком, машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу города Болотное», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее двадцатилетнего мужчину в наушниках насмерть сбил грузовой поезд на станции Татарская. От полученных травм он скончался на месте.