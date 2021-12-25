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Двухлетний ребенок на санках попал под колеса внедорожника в Новосибирске

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 08:23
Происшествия
Двухлетний ребенок на санках попал под колеса внедорожника в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Новосибирск, 25 декабря. Водитель Mitsubishi Pajero наехал на санки с ребенком во дворе жилого дома в Ленинском районе.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП произошло у дома №32 по улице Восточной рано утром накануне. В происшествии серьезно пострадал двухлетний мальчик, его госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

«Женщина​ 1988 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero двигалась задним ходом ​ вдоль дома, совершила наезд на санки, в которых находился мальчик. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН  в пресс-службе ведомства.

Ранее водителя ВMW X6 отправили в колонию-поселение на четыре года за смерть 12-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Новосибирске, и обязали выплатить 1,5 млн рублей семье ребенка за моральный вред.

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новосибирск дтп с пострадавшими санки
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