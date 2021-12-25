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Незаконную вырубку деревьев возле нового ТЦ расследуют в Новосибирске
Происшествия
Незаконную вырубку деревьев возле нового ТЦ расследуют в Новосибирске
gov.spb.ru  /  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Новосибирск, 25 декабря. Неизвестные снесли аллею напротив строящегося торгового центра «Квадрат» в Калининском районе, власти города заявили о поиске виновного.

Деревья вырубили на улице Кропоткина днем 23 декабря через дорогу от готовящегося к открытию торгового здания. Первыми на проблему обратили внимание жители жилмассива, после общественного резонанса ситуацией всерьез заинтересовался мэр Анатолий Локоть. Он заявил, что рубка совершена незаконно и мэрии известны исполнители, остается выяснить имя заказчика. Глава города также подчеркнул, что речь идет о вызывающих масштабах уничтожения городских насаждений.

Ранее по обвинению в незаконной заготовке древесины на заповедной территории в пригороде Новосибирска в суд переданы материалы расследования в отношении четырех жителей города, ущерб лесному фонду от их деятельности оценивается в 22 млн рублей.

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лес вырубка локоть мэр новосибирска
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