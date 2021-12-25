Гигантскую новогоднюю открытку нарисовали на льду озера в Новосибирске

Новосибирск, 25 декабря. 50-метровая открытка с соболем и символами Нового года появилась на льду котлована Горский в Ленинском районе.

Полотно из снега и льда «нарисовали» новосибирские спасатели совместно с волонтерами и специалистами Минприроды в знак приближения Нового года и для привлечения внимания общественности к проблеме защиты экологии рек и озер Сибири от вредной окружающей среды. Около 20 человек, вооружившись лопатами и скребками, за три часа создали картинку, изображающую елку и символ Новосибирской области — соболя. Толщина льда на водоеме составляла 37 сантиметров.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Большая новогодняя открытка, адресованная жителям и гостям столицы Новосибирской области, получилась свыше 50 метров в длину. Изображение видно с Октябрьского моста и прибрежной зоны котлована», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Идея рисования ледовой открытки принадлежит народному художнику Валерию Мельникову из села Марково Амурской области. Одинокий пенсионер без слуха на протяжении десятилетия рисовал для своих односельчан поздравления на реке Хомутина. После его смерти добрая традиция разошлась по всей стране, в этом году в память о народном творце ледовые открытки появились в Новосибирске, Якутске, Екатеринбурге, Омске, Оренбурге и Москве.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ранее ФАН рассказывал о серьезной экологической проблеме загрязнения и уничтожения малых рек Новосибирска. Ежемесячные данные государственного мониторинга показывают стабильно экстремальные показатели ядов в воде. Эксперты находят высокую концентрацию тяжелых металлов — марганца, алюминия, цинка и нефтепродуктов.