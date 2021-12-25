Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 08:39
08:38
Экономика
Украина признала безальтернативность российского газа
08:36
Политика
Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
08:35
Происшествия
Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае
08:33
Политика
Вучич попросит Путина о дополнительных продажах газа
08:29
Происшествия
Трое моряков получили ожоги в результате взрыва газового баллона в порту Владивостока
08:27
Политика
Политолог Гаспарян: Украина за счет России пытается увеличить свою значимость
08:26
Политика
Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
08:24
Наука
Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет
08:23
Общество
Врач Мачнева призвала не пропускать завтрак и обед перед новогодним застольем
08:22
Армия
Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гигантскую новогоднюю открытку нарисовали на льду озера в Новосибирске

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 07:55
Общество
Гигантскую новогоднюю открытку нарисовали на льду озера в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 25 декабря. 50-метровая открытка с соболем и символами Нового года появилась на льду котлована Горский в Ленинском районе.

Полотно из снега и льда «нарисовали» новосибирские спасатели совместно с волонтерами и специалистами Минприроды в знак приближения Нового года и для привлечения внимания общественности к проблеме защиты экологии рек и озер Сибири от вредной окружающей среды. Около 20 человек, вооружившись лопатами и скребками, за три часа создали картинку, изображающую елку и символ Новосибирской области — соболя. Толщина льда на водоеме составляла 37 сантиметров.

Гигантскую новогоднюю открытку нарисовали на льду озера в Новосибирске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Большая новогодняя открытка, адресованная жителям и гостям столицы Новосибирской области, получилась свыше 50 метров в длину. Изображение видно с Октябрьского моста и прибрежной зоны котлована», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Идея рисования ледовой открытки принадлежит народному художнику Валерию Мельникову из села Марково Амурской области. Одинокий пенсионер без слуха на протяжении десятилетия рисовал для своих односельчан поздравления на реке Хомутина. После его смерти добрая традиция разошлась по всей стране, в этом году в память о народном творце ледовые открытки появились в Новосибирске, Якутске, Екатеринбурге, Омске, Оренбурге и Москве.

Гигантскую новогоднюю открытку нарисовали на льду озера в Новосибирске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ранее ФАН рассказывал о серьезной экологической проблеме загрязнения и уничтожения малых рек Новосибирска. Ежемесячные данные государственного мониторинга показывают стабильно экстремальные показатели ядов в воде. Эксперты находят высокую концентрацию тяжелых металлов — марганца, алюминия, цинка и нефтепродуктов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гигантскую новогоднюю открытку нарисовали на льду озера в Новосибирске
лед экология открытка на реке
Комментировать