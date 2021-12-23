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Правоохранители нагрянули с обысками в одно из подразделений мэрии Новосибирска

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 11:13
Происшествия
Правоохранители нагрянули с обысками в одно из подразделений мэрии Новосибирска
Pr Scr vk.com  /  пресс-служба компании «Размах»

Новосибирск, 23 декабря. Сотрудники МВД России и Следственного комитета проводят обыски в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

По информации СМИ, следственные действия могут быть связаны с долгами застройщиков за аренду земли. Предварительно, они превышают 4 млрд рублей. По неподтвержденным данным, обыски также проходят в квартире, загородном доме и на рабочем месте начальника департамента Георгия Жигульского.

На данный момент правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу данной ситуации.

На днях мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали после обысков в его доме и кабинете, сообщало издание RT.

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