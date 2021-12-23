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Автобус с детьми протаранил пешеходное ограждение в центре Новосибирска

Происшествия
Автобус с детьми протаранил пешеходное ограждение в центре Новосибирска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 23 декабря. Пассажирский автобус, перевозящий детей в центре Новосибирска, попал в аварию. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Toyota.

От удара автобус врезался в пешеходное ограждение. По словам очевидцев события, он ехал по Красному проспекту в полосе для общественного транспорта и на одном из перекрестков столкнулся с иномаркой.

«От удара пассажирский транспорт свернул влево и снес ограждение», — говорится в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По предварительной информации, обошлось без жертв. Несколько детей получили травмы незначительной степени тяжести. Водитель автобуса не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Этой ночью на Камчатке произошла массовая авария с участием машины скорой помощи. По данным ГИБДД, ДТП спровоцировал нетрезвый водитель Mitsubishi Libero.

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дети авария новосибирск автобус
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