Автобус с детьми протаранил пешеходное ограждение в центре Новосибирска

Новосибирск, 23 декабря. Пассажирский автобус, перевозящий детей в центре Новосибирска, попал в аварию. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Toyota.

От удара автобус врезался в пешеходное ограждение. По словам очевидцев события, он ехал по Красному проспекту в полосе для общественного транспорта и на одном из перекрестков столкнулся с иномаркой.

«От удара пассажирский транспорт свернул влево и снес ограждение», — говорится в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По предварительной информации, обошлось без жертв. Несколько детей получили травмы незначительной степени тяжести. Водитель автобуса не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Этой ночью на Камчатке произошла массовая авария с участием машины скорой помощи. По данным ГИБДД, ДТП спровоцировал нетрезвый водитель Mitsubishi Libero.