Толпа любопытных новосибирцев встретила гигантский самолет Beluga в Толмачево

Новосибирск, 23 декабря. Один из крупнейших самолетов мира Airbus A300–600ST Beluga сел в новосибирском аэропорту Толмачево на дозаправку. Местные жители собрались у воздушной гавани, чтобы понаблюдать за необычным транспортным средством.

Beluga приземлился в Новосибирске ночью 23 декабря. Последний раз подобный самолет посещал Толмачево в 1998 году. Группа людей собралась у бетонного забора аэропорта на небольшом возвышении, откуда видны взлетно-посадочные полосы. Вдоль ограждения выстроились припаркованные автомобили, передает НГС.

По предварительной информации, Airbus A300–600ST Beluga везет из Марселя в Сеул вертолет H225 Super Puma. В маршруте лайнера запланированы две посадки, в Новосибирске и Варшаве.

Воздушное судно предназначено для транспортировки крупногабаритных грузов массой до 47 тонн. Всего в мире пять таких самолетов.

Толмачево ранее из-за тумана отказал в посадке четырем лайнерам. Самолеты отправили на запасные аэродромы.