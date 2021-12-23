Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 06:13
06:10
Происшествия
Глава муниципалитета в Иркутской области ответит в суде за пожар в поселке Дальний
06:04
Общество
Толпа любопытных новосибирцев встретила гигантский самолет Beluga в Толмачево
06:00
Спорт
Гретцки уверен в возможности Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ
06:00
Экономика
Политолог Ткаченко подвел итоги развития мировой экономики в 2021 году
05:56
Экономика
Российские грузоперевозчики начали уведомлять клиентов о повышении цен на свои услуги
05:54
Происшествия
Мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали в центре Оттавы
05:45
Политика
Народный депутат Рады Волга предсказал «большой конфликт» на Украине
05:37
Политика
Политолог Костин: кооперация России и Китая станет настоящим кошмаром для США
05:29
Общество
Бустерная вакцинация «Спутником Лайт» начнется в Венесуэле с 3 января
05:26
Происшествия
Бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева подозревают в незаконном хранении оружия
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Толпа любопытных новосибирцев встретила гигантский самолет Beluga в Толмачево

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 06:04
Общество
Толпа любопытных новосибирцев встретила гигантский самолет Beluga в Толмачево
wikipedia.org  /  NASA/Jim Grossmann

Новосибирск, 23 декабря. Один из крупнейших самолетов мира Airbus A300–600ST Beluga сел в новосибирском аэропорту Толмачево на дозаправку. Местные жители собрались у воздушной гавани, чтобы понаблюдать за необычным транспортным средством.

Beluga приземлился в Новосибирске ночью 23 декабря. Последний раз подобный самолет посещал Толмачево в 1998 году. Группа людей собралась у бетонного забора аэропорта на небольшом возвышении, откуда видны взлетно-посадочные полосы. Вдоль ограждения выстроились припаркованные автомобили, передает НГС.

По предварительной информации, Airbus A300–600ST Beluga везет из Марселя в Сеул вертолет H225 Super Puma. В маршруте лайнера запланированы две посадки, в Новосибирске и Варшаве.

Воздушное судно предназначено для транспортировки крупногабаритных грузов массой до 47 тонн. Всего в мире пять таких самолетов.

Толмачево ранее из-за тумана отказал в посадке четырем лайнерам. Самолеты отправили на запасные аэродромы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Толпа любопытных новосибирцев встретила гигантский самолет Beluga в Толмачево
самолет фото толмачево белуга
Комментировать