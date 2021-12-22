Новогодний фейерверк и массовые гуляния отменили в Новосибирске

Новосибирск, 22 декабря. Власти Новосибирска отказались устраивать общегородской праздник с салютом в честь Нового года. Позицию муниципалитета озвучил начальник управления культуры мэрии Владимир Державец. По его словам, массовые мероприятия не будут проводить из-за риска распространения COVID-19.

По данным оперштаба, в регионе превышен эпидпорог, однако в последнюю неделю темп прироста заболеваемости начал снижаться.

Ранее министр образования региона Сергей Федорчук заявил о подготовке школ к проведению массовой вакцинации детей против коронавирусной инфекции.