Цены на услуги ЖКХ вырастут в Новосибирской области в 2022 году

Новосибирск, 22 декабря. Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил повышенную стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2022 году.

Цены на услуги ЖКХ изменятся с 1 июля в среднем на 5%. Они коснутся всех потребителей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, тепла и вывоза мусора.

Тарифы МУП «Горводоканал» для населения на питьевую воду утверждены в размере 21,40 руб. за один кубический метр, в первом полугодии плата останется прежней и будет рассчитываться по тарифу 20,36 руб. Водоотведение подорожает до 16,58 руб. за кубический метр, сейчас цена услуги — 15,77 рубля. Горячую воду компания будет поставлять по тарифу 143,87 рубля.

Потребителей «Сибирской энергетической компании» тоже ждет удорожание, хотя за горячую воду они по-прежнему будут платить меньше потребителей «Горводоканала» — 124,02 рубля.

Расходы новосибирцев на теплоснабжение и вывоз ТБО увеличатся на 5,19%. По новому тарифу СГК стоимость за 1 Гкал составит 1584,28 рубля вместо прежних 1505,98 рубля. Вывоз одного кубометра мусора в ООО «Экология-Новосибирск» обойдется горожанам в 462,48 рубля.

Ранее эксперты ФАС заявляли о намерении сдерживать рост тарифов на ЖКУ с 1 июля 2022 года на уровне 4%. Позиция обоснована прогнозом социально-экономического развития страны о среднегодовой инфляции в 4,3%.