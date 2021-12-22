Врач-педиатр возглавил Новосибирскую клиническую больницу

Новосибирск, 22 декабря. Главой Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске назначен Дмитрий Батунин.

Руководство медицинского учреждения сменилось из-за ухода бывшего главного врача Алексея Бухтиярова по собственному желанию. Вакантный пост занял заместитель главного врача областной больницы Дмитрий Батунин, выпускник педиатрического факультета государственной медицинской академии Новосибирской области.

«У меня есть понимание, с чего начать, куда двигаться. В первую очередь — оценка оснащения, возможностей и потенциала служб и отделений, которыми сегодня располагает больница. Предстоит большая кадровая, хозяйственно-бытовая работа. Но, главное, чтобы пациент всегда был доволен оказанной помощью. Если где-то на бумаге у нас звучит «медицинская услуга», то в душе и в головах у каждого сотрудника должно оставаться совсем другое понятие — «медицинская помощь»», — прокомментировал свое назначение врач.