Новосибирская область планирует массово прививать детей против коронавируса в школах

Новосибирск, 22 декабря. Массовую вакцинацию детей новой вакциной «Спутник М» против COVID–19 планируют провести в школах Новосибирской области. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

По его словам, препарат еще не поступил в Новосибирскую область, но перед школами стоит задача провести первоначальную работу с родителями учеников, чтобы предотвратить конфликтные ситуации.

Вакцинацию школьников планируют проводить в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать риск заболевания детей при посещении больниц. Прививку будут ставить только по согласию родителей. Решается вопрос о ее включении в календарь прививок.

Недавно зарегистрированная вакцина «Спутник М» предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ученые считают, она поможет обезопасить детей, страдающих ожирением или сахарным диабетом, они находятся в зоне риска в условиях распространения коронавирусной инфекции.