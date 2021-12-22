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Новосибирск накрыло ядовитым смогом
Происшествия
Новосибирск накрыло ядовитым смогом
 /  Алиса Громова

Новосибирск, 22 декабря. Синоптики предупредили об ухудшении качества атмосферного воздуха в Новосибирске.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный», — сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В свою очередь, посты мониторинга качества воздуха CityAir в Новосибирске повсеместно фиксируют критический уровень загрязнения по международной шкале AQI — 7 из 10 баллов. По данным сервиса, неблагополучная экологическая ситуация остается в городе стабильной вторые сутки. При этом состояние воздуха начало ухудшаться еще днем 20 декабря.

Ранее Минприроды РФ подготовило законопроект о внесении новых штрафов в КоАП за загрязнение воздуха. Ведомство планирует дополнить новыми санкциями существующую статью 8.21 кодекса.

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Все новости / Происшествия / Новосибирск накрыло ядовитым смогом
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