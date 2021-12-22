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Водителя RAV4 избили из-за парковочного места во дворе дома в Новосибирске
Происшествия
Водителя RAV4 избили из-за парковочного места во дворе дома в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 21 декабря. Двое мужчин устроили драку из-за паковочного места во дворе жилого дома в Октябрьском районе.

Конфликт между автовладельцами произошел накануне вечером у дома по улице Высоцкого, 139/1 после того, как в свободный парковочный карман заехал Toyota RAV4. По словам очевидцев, к водителю подошла компания из нескольких человек и упрекнула, что он занял чужое место. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку с дракой, в результате которой водитель внедорожника упал на землю и получил множественные удары ногами по голове и телу. Позже медики зафиксировали травмы у двух участников конфликта.

«Около 18 часов в полицию поступило сообщение от очевидцев конфликта между двумя гражданами с применением физической силы у дома по улица Высоцкого. На место прибыл экипаж ППС. Участники конфликта написали заявление в полицию в отношении друг друга. На месте медицинская помощь никому не понадобилось, однако позже из медицинского учреждения в полицию поступила информация об обращении вышеуказанных граждан с травмами. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего и причины противоправных действий лиц. Предварительно установлено,  что конфликт мог произойти из-за парковочного места», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Водителя RAV4 избили из-за парковочного места во дворе дома в Новосибирске
Prt Scr| vk.com| Новосибирская служба эвакуации АСТ-54
Ранее водителя ВMW X6 отправили в колонию-поселение на четыре года за смерть 12-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Новосибирске, и обязали выплатить 1,5 млн рублей семье ребенка в качестве компенсации моральных страданий.

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