Водителя RAV4 избили из-за парковочного места во дворе дома в Новосибирске

Новосибирск, 21 декабря. Двое мужчин устроили драку из-за паковочного места во дворе жилого дома в Октябрьском районе.

Конфликт между автовладельцами произошел накануне вечером у дома по улице Высоцкого, 139/1 после того, как в свободный парковочный карман заехал Toyota RAV4. По словам очевидцев, к водителю подошла компания из нескольких человек и упрекнула, что он занял чужое место. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку с дракой, в результате которой водитель внедорожника упал на землю и получил множественные удары ногами по голове и телу. Позже медики зафиксировали травмы у двух участников конфликта.

«Около 18 часов в полицию поступило сообщение от очевидцев конфликта между двумя гражданами с применением физической силы у дома по улица Высоцкого. На место прибыл экипаж ППС. Участники конфликта написали заявление в полицию в отношении друг друга. На месте медицинская помощь никому не понадобилось, однако позже из медицинского учреждения в полицию поступила информация об обращении вышеуказанных граждан с травмами. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего и причины противоправных действий лиц. Предварительно установлено, что конфликт мог произойти из-за парковочного места», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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