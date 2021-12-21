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Дело о гибели 13-летней девочки в Чановской районной больнице передано в СК
Происшествия
Дело о гибели 13-летней девочки в Чановской районной больнице передано в СК
pexels.com  / 

Новосибирск, 21 декабря. Прокуратура Новосибирской области потребовала возбуждения уголовного дела по факту гибели 13-летней девочки в Центральной районной больнице Чановского района.

Юная пациентка скончалась в палате медицинского учреждения, не дождавшись помощи врачей, 31 октября. По словам родителей девочки, в больницу она попала в экстренном порядке с острыми болями в животе и тошнотой, подозревали, что у нее аппендицит. Девочку несколько раз привозили в больницу на скорой, кололи обезболивающее и отправляли домой, после очередного приступа положили в обычную палату на ночь. Утром девочку нашли мертвой на больничной кровати. Причиной смерти указали дефект диафрагмы с врожденной грыжей, но мать девочки сомневается в диагнозе, считает, гибель ее ребенка стала следствием халатности врачей клиники.

«Поскольку смерть 13-летней девочки наступила в больнице, учитывая общественный резонанс и необходимость соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства, прокуратура 21 декабря изъяла материал проверки из производства отдела полиции и передала его в межрайонный следственный отдел регионального СКР для принятия законного и обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее новосибирский суд приговорил к четырем годам колонии-поселения водителя ВMW X6, признав его виновным в смерти 12-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Новосибирске, и обязал выплатить 1,5 млн рублей семье ребенка за моральный вред.

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халатность врачебная ошибка гибель подростка
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