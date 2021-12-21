Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске

Новосибирск, 21 декабря. Водителя ВMW X6 отправили в колонию-поселение на четыре года за смерть 12-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Новосибирске, и обязали выплатить 1,5 млн рублей семье ребенка за моральный вред.

Виновник смертельного ДТП осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина полностью признал свою вину и во время следствия находился под стражей.

Школьник погиб в конце рабочего дня 5 июня. Водитель ВMW пытался проехать на красный сигнал светофора, в этот момент по пешеходному переходу через проезжую часть проезжал подросток на велосипеде. Он погиб на месте.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и дополнительно лишение сроком на 2 года 6 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Удовлетворен иск потерпевшей на сумму 1,5 млн рублей (моральный ущерб)», — сообщили ФАН в региональном СУ СКР.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее тринадцатилетний школьник попал под внедорожник в Калининском районе. Водитель Nissan Qashqai утверждает, мальчишка перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.