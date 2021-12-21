Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района

Новосибирск, 21 декабря. Новосибирский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело о незаконной охоте главы Убинского района Олега Конюка.

Жалобу на обвинительный приговор группе из пяти охотников подала сторона защиты в последний день обжалования, 20 декабря. В Барабинской межрайонной прокуратуре ФАН сообщили, что таких заявлений может быть больше — в деле пять осужденных, отправленные «Почтой России» документы могут поступить в суд с задержкой. В том числе решение может еще обжаловать и сам гособвинитель, если посчитает его недостаточно суровым или законным — стороны только изучают вынесенное решение.

«Жалоба гособвинителю из суда пока не поступила, как документ придет, мы напишем возражение. Когда в деле будут собраны все жалобы и возражения сторон, оно поступит в областной суд. Приговор еще изучается прокурором, пока нет информации о его законности», — рассказала ФАН помощник Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области Ольга Мамека.

По данным Барабинского районного суда, заявление принято к рассмотрению, первое заседание назначено на 12 января 2022 года.

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Резонансное дело о незаконной групповой охоте на лосей в угодьях Убинского района с участием главы района Олега Конюка, его знакомого Александра Нехаева, директора Виктора Камынина, охотоведа Алексея Карабака и егеря охотничьего хозяйства ООО «Таргет» Михаила Мазиева во второй раз попадает на стол Новосибирского областного суда.

Впервые судьи второй инстанции познакомились с ним под занавес 2020 года. Тогда апелляционное представление на оправдательный приговор в отношении 53-летнего главы Убинского района Олега Конюка и троих его компаньонов подала прокуратура. Ведомство настояло, что следствие полностью доказало вину всех подсудимых, и они должны понести справедливое уголовное наказание. По версии первого суда, виновным был признан только егерь Михаил Мазиев. Судья Юрий Саморуков назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Остальных подсудимых признал невиновными.

12 апреля оправдательный приговор отменили, и дело вернули на пересмотр в первую инстанцию, поручив его новому судье. 10 декабря 2021 года судья Ольга Титова вынесла обвинительный приговор всем участникам незаконной охоты. Она согласилась с версией обвинения, которое установило, что все пятеро фигурантов уголовного дела зимой 2018 года на территории охотничьего угодья ООО «Таргет» на снегоходах загнали и убили трех лосей — двух самцов и беременную двойней самку, эмбрионов браконьеры выбросили в месте забоя. Животные отнесены к редким и особо ценным в хозяйственном отношении видам из-за их низкой численности и нарушенной структурой воспроизводственного ядра популяции.

ГУ МВД республики Башкортостан /

Следователи обнаружили останки животных у егеря охотхозяйства Мазиева в сарае в селе Александро-Невском, а на месте забоя — доказательства участия в браконьерстве всей организованной группы — мусор (пластиковая посуда, окурки), заточку для ножей с их отпечатками пальцев и слюной, застрявшую в шкуре убитых пулю, выпущенную из оружия чиновника, многочисленные следы снегоходов, которые провели точно от охотобазы до окровавленных мест убийства и разделки животных.

Всех фигурантов признали виновными в совершении уголовного преступления по ст. 258 ч. 2 УК РФ — незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб.

Мазиев признался в незаконной охоте и написал заявление о явке с повинной. Ему суд назначил штраф в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься охотой на два года. Остальные четверо фигурантов по делу вину не признали. Судья назначил каждому штраф в размере 800 000 рублей и запретил охотиться в течение двух лет.

Ранее Олега Конюка судили за превышение должностных полномочий и препятствие предпринимательской деятельности из-за давления на местного депутата Татьяну Ковалеву. Чиновник требовал сложить мандат под угрозой расторжения договора аренды на земельный участок, на котором располагается продуктовый магазин супруга Ковалевой. Одно обвинение из-за неоднократных переносов судебных заседаний прекратили по истечению срока давности, по второму суд дал минимальное наказание. Позже Конюк был осужден за незаконное хранение боеприпасов, но приговорен лишь к штрафу в 30 тысяч рублей. Все дела вел Юрий Саморуков, которого позже отстранили. В правоохранительных источниках ФАН сообщают, между ним и подсудимым могли присутствовать тесные дружеские отношения.

В этот период Конюк фигурировал еще в нескольких расследованиях, связанных с приобретением за счет бюджетных средств лыжной базы по завышенной стоимости и установкой в сельских советах самодельных низкокачественных изделий очистки воды вместо заводских сертифицированных фильтров по программе «Чистая вода». По данным источника, администрации нескольких поселений без проведения конкурса купили и установили за 500 тыс. рублей негодное оборудование, которое почти сразу вышло из строя.