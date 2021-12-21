Краснокнижные летучие лисицы переехали из Израиля в Новосибирский зоопарк

Новосибирск, 21 декабря. Десять новых и необычных обитателей появились в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. Десять летучих лисиц, среди которых пять самцов и пять самок, приехали из Израиля.

На территории аэропорта Толмачево сотрудники Россельхознадзора по региону провели ветеринарный осмотр редких животных, которые прибыли в Россию из другого государства. Гигантские летучие лисицы успешно прошли контроль.

«Перевозка животных осуществлялась прямым авиарейсом с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований», — отметили в ведомстве.

Гигантские летучие лисицы являются крупнейшими представителями отряда рукокрылых. В дикой природе они обитают в Юго-Восточной и Восточной Азии, Австралии, на Мадагаскаре, Сей­шель­ских и Мас­ка­рен­ских ост­ро­вах. Животные питаются различными плодами и цветами, а активную жизнь ведут в сумерках и ночное время суток.

Ранее жители пригорода Владивостока спасли раненого пятнистого оленя, плывущего по морю, сообщало издание Deita. Россияне помогли животному выбраться из воды и доставили его в центр на реабилитацию.