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Подпольных торговцев черной икрой задержали на Центральном рынке в Новосибирске
Происшествия
Подпольных торговцев черной икрой задержали на Центральном рынке в Новосибирске
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 21 декабря. Индивидуального предпринимателя и двух его продавцов задержали в торговом павильоне Центрального рынка по подозрению в незаконной торговле икрой амурского осетра, занесенного в Красную книгу России.

Ценными водными биологическими ресурсами торговали из-под полы трое местных жителей в возрасте от 31 до 48 лет. Запрещенную продукцию они хранили в контейнере-рефрижераторе на территории Октябрьского района и в квартире, расположенной на территории Калининского района.

Подпольных торговцев черной икрой задержали на Центральном рынке в Новосибирске
СУ СКР по Новосибирской области

«В местах хранения запрещенной продукции изъяты 60 контейнеров с веществом, внешне схожим с черной икрой, общей массой не менее 30 кг, а также тушки и неразделанная замороженная рыба, внешне схожие с рыбой семейства осетровых, в общем количестве более 50 кг», — сообщили в региональном СКР.

Подпольных торговцев черной икрой задержали на Центральном рынке в Новосибирске
СУ СКР по Новосибирской области
В ведомстве сообщают, что подозреваемые дали признательные показания и сотрудничают с органами предварительного следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Роскачество проверило красную икру от производителей и заявило об ухудшении качества деликатеса за последние два года.

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черная икра икра амурский осетр
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