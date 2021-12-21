«Черные лесорубы» похитили лес из новосибирского заповедника на 22 млн рублей

Новосибирск, 21 декабря. Четверо жителей города Новосибирска в возрасте от 27 до 40 лет предстанут перед судом по обвинению в незаконной заготовке древесины на особо охраняемой природной территории.

Группу черных лесорубов задержали в ноябре прошлого года. Они организовали подпольную лесозаготовку на заповедной территории в пригороде Новосибирска. Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной рубке и заготовке древесины, краже и нарушении режима особо охраняемых природных территорий. Ущерб лесному фонду от их незаконной деятельности составил 22 миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемые произвели незаконные рубки лесных насаждений в особо крупном размере на территории Колыванского и Новосибирского районов, в том числе на особо охраняемой природной территории, а также похитили заготовленную древесину с земельного участка сельскохозяйственного назначения. Преступления совершены с июня по октябрь 2020 года.

«Для транспортировки незаконно вырубленных деревьев участники группы использовали специализированную технику, найденную по рекламным объявлениям, затем вывозили древесину и сбывали ее. Погрузку осуществляли наемные рабочие, которым обвиняемые представлялись вымышленными именами. Кроме того, они изготавливали поддельные разрешительные и сопроводительные документы на рубку деревьев и перевозку древесины. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 700 кубометров», — рассказали ФАН в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Один из фигурантов заключен под стражу, трое его сообщников находятся под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Новосибирский районный суд.

Ранее по обвинению в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере на скамью подсудимых отправлен 38-летний владелец пилорамы в Сузунском районе.