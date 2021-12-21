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Новосибирская область получит дополнительные 4 млрд на ремонт и строительство дорог
Общество
Новосибирская область получит дополнительные 4 млрд на ремонт и строительство дорог
Пресс-центр  /  Группы ВИС

Новосибирск, 21 декабря. Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительные 4 млрд рублей на ремонт дорог и строительство четвертого моста через Обь.

Прибавочный транш федеральных денег будет поступать в регион ежегодно по 1 млрд рублей с 2022 по 2023 годы, решили в правительстве России.

«Принято решение направить дополнительно в 2022–2023 годах по 1 млрд рублей ежегодно на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 млрд рублей в 2022 году — на строительство четвертого моста через Обь», — сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Рабочее движение по платному четвертому мосту в Новосибирске откроется в декабре 2022 года. Техническая готовность сооружения до конца года должна составить 45%.

Новая мостовая переправа строится с участием средств федерального и регионального бюджетов по концессионному соглашению от 6 декабря 2017 года, подписанному между министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания», входит в Группу «ВИС». Финансовым партнером выступает Газпромбанк.

Ранее генеральный подрядчик четвертого моста через реку Обь рассказал о просадке грунта на месте устройства ливневого коллектора в районе площади Труда и признал факт использования турецких труб.

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