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Мэрия Новосибирска начала снос ларьков в районе бывшей Гусинобродской барахолки

Общество
Мэрия Новосибирска начала снос ларьков в районе бывшей Гусинобродской барахолки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 21 декабря. Власти Новосибирска начали снос незаконного парка павильонов и металлических контейнеров в районе бывшей Гусинобродской барахолки, под демонтаж попало свыше 500 торговых точек на площади больше 10 тыс. квадратных метров.

Как рассказали в мэрии города, демонтаж незаконных объектов ведется на муниципальном участке, и это заключительный этап освобождения территории бывшего рынка на Гусинобродском шоссе. В дальнейшем здесь планируют размещение объектов транспортной инфраструктуры.

«За почти полутысячу рейдов в 2021 году в Октябрьском районе выявлено 428 самовольных нестационарных объектов. По поручению мэра Анатолия Локтя проведены дополнительные проверки, выявлено еще 137 самовольно размещенных торговых точек», — рассказали в мэрии.

В день выезда комиссии на участок въезд был намеренно завален снегом, специалисты мэрии и полиции считают, кто-то из собственников предпринял попытку отсрочить исполнение решения о демонтаже.

Земельный участок должны были освободить от незаконных объектов еще в 2018 году. Владельцы временных строений неизвестны, поэтому их ликвидация проводится за счет городской казны.

Ранее антимонопольная служба приостановила электронный аукцион мэрии Новосибирска на покупку квартир для детей-сирот. Процедура введена по жалобе индивидуального предпринимателя Рената Муратшина, который считает, что аукционная документация содержит ограничение конкуренции и может быть составлена в интересах определенного круга лиц.

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