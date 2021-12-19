Мэр Новосибирска Локоть заявил, что в городе вычислили источники вони

Новосибирск, 19 декабря. Госорганы уже приступили к работе с предприятиями, которые оказались источниками периодической вони на улицах Новороссийска, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Глава Новороссийска не стал указывать конкретные компании, но уточнил, что компетентные органы уже подключились к решению проблемы. В городе также планирую ужесточить контроль за деятельностью ассенизаторских машин, неоднократно замеченных в сливе нечистот в малые реки, добавил депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.

«Проблема общеизвестна и источники определены, закончились дискуссии», — подчеркнул мэр Локоть.

Несмотря на то, что власти города активно ведут диалог с животноводческими фермами, которые также считаются источниками неприятного запаха, на сегодняшний день отсутствует нормативная база для принятия каких-либо решений на федеральном уровне.

Жители Ростовской области тоже пожаловались на зловоние, но не на улицах городах, а в квартирах. Вода с неприятным запахом течет из-под кранов местных жителей. Решить проблему не помогает даже установка дорогостоящих фильтров.