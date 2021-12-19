Спасатели помогли собаке выбраться из глубокой ямы в Новосибирске

Новосибирск, 19 декабря. Сотрудники аварийно-спасательной службы МАСС вытащили упавшего в яму пса. За помощью к спасателям обратилась хозяйка собаки. Об этом сообщает группа «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Новосибирска вышла гулять с овчаркой по улице Краузе. Во время прогулки собака упала в глубокую яму. Хозяйка не смогла вытащить питомца самостоятельно.

Прибывшие на помощь сотрудники МАСС использовали для спасения животного веревку, за которую собака ухватилась зубами. Животное вытащили из ямы со второй попытки.

Ранее сотрудники МЧС спасли при пожаре в многоквартирном доме в Ангарске двух кошек. Домашних животных реанимировали при помощи дыхательных аппаратов, сообщал телеканал «360».